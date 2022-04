Primavera, Inter-Lecce 1-0 risultato finale: Jurgens-gol, nerazzurri secondi

Undicesimo risultato utile consecutivo per i nerazzurri di Chivu: decide una rete nel primo tempo dell'estone

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Lecce in tenuta giallorossa.

Basta un gol di Jurgens all'Inter per avere la meglio sul Lecce e per conquistare l'undicesimo risultato utile consecutivo. I nerazzurri salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa della partita del Cagliari (atteso dalla trasferta di Verona). Buona prova dei salentini, che se la giocano fino alla fine ma peccano in fase di finalizzazione. L'episodio che decide la sfida arriva poco dopo la mezz'ora: l'attaccante estone nerazzurro riceve spalle alla porta, si gira e lascia partire un destro dalla distanza che si insacca in rete. Nella ripresa i ragazzi di Chivu non alzano i ritmi, si limitano a controllare e sfiorano più volte il colpo del ko, ma non ce n'è bisogno.

Trentesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal netto successo per 0-4 ottenuto sul campo del Genoa e in serie positiva da 10 turni (7 vittorie e 3 pareggi), ospita al Centro di Formazione Suning il Lecce di Vito Grieco, quindicesimo in classifica e in piena lotta per la salvezza. Il tecnico nerazzurro presenta 3 novità di formazione: tornano Cortinovis al centro della difesa, Nunziatini in mezzo al campo e Jurgens davanti per Moretti, Casadei e Zuberek. Conferma per Iliev, migliore in campo nell'ultimo turno. Calcio di inizio alle ore 14.