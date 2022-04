Primavera, Genoa-Inter 0-4 risultato finale: ripresa incontenibile, è Iliev show

Ventinovesima giornata del campionato Primavera per i nerazzurri. Segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Genoa in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca da trasferta.

Inter a un passo dal gol: lancio in profondità per Iliev, Gjini buca l'intervento, il bulgaro ne approfitta e tenta il pallonetto su Mitrovic, palla fuori di un soffio.

Casadei recupera palla e verticalizza per Iliev, palla a rimorchio per l'inserimento di un compagno ma chiude bene Marcandalli.

Sul ribaltamento di fronte Boci sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, Ambrosini colpisce di prima, Rovida respinge e manda in corner.

Azione personale di Kallon, Moretti non si fa sorprendere e manda la palla in calcio d'angolo.

Occasione per il Genoa: angolo dalla destra battuto da Besaggio, Gjini colpisce al volo, Rovida non si fa sorprendere.

Nesci ferma Iliev al limite dell'area: cartellino giallo per l'esterno del Genoa, punizione interessante per l'Inter.

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! ILIEEEEEEEV!! Slalom del numero 10 nerazzurro, che entra in area, salta due avversari e fulmina Mitrovic!

RADDOPPIO DELL'INTEEEEEEEEER!! NON POTEVA MANCARE LA FIRMA DI CASADEI!! Angolo dalla destra per i nerazzurri, su una palla vagante spunta Casadei che di testa non lascia scampo a Mitrovic!

Cambio per l'Inter: entra Fabbian per Grygar.

ANCORA INTEEEEEEEEER!! ZUBEREEEEEEEEEK!! Palla in profondità per l'attaccante polacco, che resiste alla carica di un difensore avversario e di sinistro fredda Mitrovic!

Doppia sostituzione per l'Inter: entrano Fontanarosa e Abiuso per Moretti e Zuberek.

Ultimi due cambi per l'Inter: si rivede Valentin Carboni, che entra per Peschetola. Fuori anche Silvestro, sostituito da Dervishi.

Palla sulla destra per Dervishi, che prova il diagonale di destro: Mitrovic manda in corner.

Non c'è più tempo! Finisce qui la sfida tra Genoa e Inter: i nerazzurri vincono 0-4 dopo un primo tempo chiuso in parità.

Decimo risultato utile consecutivo per l'Inter di Cristian Chivu, che dilaga sul campo del Genoa e risponde al successo del Cagliari, rimanendo al terzo posto in classifica a un punto dai sardi. Punteggio che rende merito ai padroni di casa, che crollano nella ripresa dopo un buon primo tempo, nel quale vanno anche vicini al gol. Protagonista assoluto di giornata è Nikola Iliev, di nuovo in campo da titolare a più di due mesi dall'ultima volta: il fantasista bulgaro mostra un saggio delle sue grandi qualità, rendendosi più volte pericoloso e aprendo le marcature con una rete strepitosa. Dopo una prima frazione di gioco chiusa sullo 0-0, la Primavera nerazzurra dilaga nella ripresa. Succede tutto nell'arco di meno di 20 minuti: Iliev, Casadei, Zuberek e Fabbian mandano ko il Genoa, il finale è pura accademia. L'Inter tornerà in campo martedì pomeriggio, quando ospiterà al Suning Youth Development Centre il Lecce.