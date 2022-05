Primavera, Inter-Milan formazioni ufficiali: Chivu sceglie Jurgens-Zuberek in attacco

Penultima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale del derby di Milano su Fcinter1908

Penultima giornata del campionato Primavera: derby di Milano per l'Inter di Chivu, in serie positiva da 13 partite e reduce da 4 vittorie consecutive, che ospita al Suning Youth Development Centre il Milan di Terni, da pochi giorni subentrato all'esonerato Giunti. Per i nerazzurri l'occasione per garantirsi un posto tra le prime due (che eviterebbe il primo turno dei playoff scudetto e garantirebbe l'accesso a partire dalle semifinali), per i rossoneri l'obiettivo è quello di allontanare lo spettro playout e i rischi di retrocessione. Calcio di inizio alle ore 17.