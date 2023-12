Youth League, l’Inter ringrazia il Salisburgo e vola ai playoff! Le possibili avversarie

Festa grande in casa Inter: la Primavera nerazzurra, che poche ore fa ha battuto 1-0 la Real Sociedad, ha conquistato l'accesso ai playoff grazie al successo del Salisburgo (già matematicamente primo nel girone D) sul Benfica per 4-2. In questo modo i ragazzi di Chivu chiudono al secondo posto con 7 punti, uno in più dei portoghesi che, in caso di parità dal 3-3 in su, si sarebbero qualificati a discapito di Stankovic e compagni.