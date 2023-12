Primavera, Inter-Roma 1-1 risultato finale: altro pareggio con qualche rimpianto

Quinto pareggio per 1-1 consecutivo tra campionato e Youth League per l'Inter Primavera, che viene fermata anche dalla Roma ma mantiene il primo posto in classifica. Qualche rimpianto per i ragazzi di Chivu che, dopo aver recuperato lo svantaggio di Pagano con un gol di Berenbruch nei minuti finali del primo tempo, nella ripresa prendono il comando del gioco e vanno più volte vicini alla rete della vittoria. Buone indicazioni per i nerazzurri, che torneranno in campo mercoledì per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.