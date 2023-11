Youth League, Benfica-Inter 1-1 risultato finale: qualificazione appesa a un filo

I nerazzurri di Chivu pareggiano in Portogallo e rimangono ancora senza vittorie in Europa: non basta il gol di Quieto

Quarto 1-1 consecutivo tra campionato e Youth League per l'Inter di Chivu, che pareggia sul campo del Benfica e rimane ancora senza vittorie in Europa. Matematicamente svanito l'obiettivo primo posto, le speranze di qualificazione ai playoff per la Primavera nerazzurra sono ora ridotte al lumicino: servirà battere la Real Sociedad nell'ultimo turno e aspettare il risultato dei portoghesi contro il Salisburgo.

Benfica 1-1 Inter

17:52 - 29 nov Non c'è più tempo: Benfica-Inter termina con il punteggio di 1-1. 93' 17:49 - 29 nov Che brivido per l'Inter: Rodrigo Rego converge sul sinistro e calcia, palla che si stampa sul palo. 91' 17:48 - 29 nov Trattenuta di Bovo, ammonito. 17:47 - 29 nov Concessi 4 minuti di recupero. 90' 17:46 - 29 nov Destro dalla distanza di Spencer, conclusione deviata: calcio d'angolo per il Benfica. 85' 17:42 - 29 nov Fallo di Zarate su Joao Rego: punizione da posizione interessantissima per il Benfica. 79' 17:36 - 29 nov Cambio per il Benfica: entra Joao Veloso, esce Nuno Felix. 74' 17:31 - 29 nov Clamorosa occasione sprecata dal Benfica: Rodrigo Rego da due passi e a porta vuota consegna la palla a Calligaris. 73' 17:30 - 29 nov Ammonito Ivan Lima, entrata in ritardo su Stante. 69' 17:25 - 29 nov Quieto non ce la fa: al suo posto entra Vedovati. 68' 17:24 - 29 nov Problemi fisici per Quieto, che rimane a terra. 67' 17:24 - 29 nov Cambio per il Benfica: esce Varela, entra Rodrigo Rego. 66' 17:24 - 29 nov Varela punta Matjaz e calcia dal limite, palla sopra la traversa. 62' 17:19 - 29 nov Che occasione per l'Inter: Quieto raccoglie un rimpallo al limite dell'area, controlla e calcia di mezzo esterno, sfiorando il palo. 57' 17:15 - 29 nov Triplo cambio per l'Inter: entrano Aidoo, Zarate e Zuberek per Miconi, Berenbruch e Spinaccè. 53' 17:13 - 29 nov Entrata in ritardo di Gonçalo Oliveira su Quieto, cartellino giallo per il difensore del Benfica. 51' 17:12 - 29 nov PAREGGIO DEL BENFICA: punizione dalla sinistra calciata da Prioste, Nuno Felix tocca di testa e mette la palla sul palo lontano. 50' 17:09 - 29 nov Ammonito Miconi per fallo su Ivan Lima. 49' 17:09 - 29 nov GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! QUIETOOOOOO!! Splendida azione corale dei nerazzurri, Motta mette in mezzo dalla sinistra, Sarr tocca e favorisce l'inserimento di Quieto, che in spaccata insacca! 17:03 - 29 nov Comincia la ripresa: nessun cambio per i due tecnici. 16:47 - 29 nov Finisce senza reti il primo tempo di Benfica-Inter. 16:45 - 29 nov Concesso un minuto di recupero. 43' 16:44 - 29 nov Che brivido per Mendes-Dudzinski, che controlla male un retropassaggio e rischia di regalare palla a Quieto. 35' 16:35 - 29 nov Sinistro dalla distanza di Rafael Luis: conclusione deviata, angolo per il Benfica. 32' 16:32 - 29 nov Ancora Inter: Bovo scarica per Di Maggio, che controlla e calcia. Tiro forte ma impreciso, palla fuori. 31' 16:32 - 29 nov Combinazione sulla sinistra Motta-Berenbruch, il Benfica si rifugia in fallo laterale. 27' 16:28 - 29 nov Primo cartellino giallo del match: ammonito Di Maggio per trattenuta su Ivan Lima. 25' 16:25 - 29 nov Conclusione velleitaria da lontanissimo di Quieto, palla abbondantemente sopra la traversa. 23' 16:23 - 29 nov Ci prova Prioste dalla distanza, Calligaris para senza troppi problemi. 18' 16:18 - 29 nov Si fa vedere in avanti l'Inter: cross dalla sinistra di Quieto, Mendes-Dudzinski esce male e travolge Matjaz, Bovo di testa non trova la porta. 15' 16:16 - 29 nov Attacca sulla destra il Benfica, si difende bene l'Inter. 10' 16:10 - 29 nov Rischio enorme di Calligaris, ma alla fine la palla arriva a Stante. 8' 16:08 - 29 nov Ci prova il Benfica con Ivan Lima, Stante con la testa sporca la conclusione dell'attaccante avversario. 5' 16:06 - 29 nov Joao Rego interviene duramente su Berenbruch: l'arbitro non ammonisce, ma richiama subito all'ordine le due squadre. 16:00 - 29 nov Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Benfica. 15:58 16:00 - 29 nov Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Benfica in classica maglia rossa, Inter in divisa nerazzurra.

Tante assenze per l'Inter, che presenta un inedito 4-3-1-2 con Quieto alle spalle del tandem Sarr-Spinaccè. Buoni ritmi nel primo tempo, con i padroni di casa che prendono in mano le operazioni senza però riuscire a creare pericoli dalle parti di Callegaris. La ripresa inzia subito con due fiammate: i nerazzurri passano in vantaggio con Quieto, che in spaccata mette in rete un cross dalla sinistra di Motta sporcato da Sarr, ma pochi minuti dopo il Benfica pareggia con un colpo di testa di Nuno Felix. Nel finale i portoghesi vanno più volte vicini al gol e colpiscono anche il palo nel recupero con Rodrigo Rego, ma l'Inter in qualche modo resiste e rimanda all'ultima partita il discorso qualificazione.

Giornata di Youth League per l'Inter: la Primavera nerazzurra affronta il Benfica, quinta gara del girone D. I ragazzi di Chivu, ancora imbattuti in campionato, cercano la prima vittoria europea della stagione per sperare ancora nel passaggio del turno. Il tecnico nerazzurro cambia i terzini, con Miconi a destra e Motta a sinistra. In mezzo la solita coppia composta da Stante e Matjaz, in porta Calligaris. A centrocampo rientra Berenbruch insieme a Bovo e Di Maggio, in attacco chance per Spinaccè con Sarr e Quieto. Calcio di inizio alle ore 16.

Le formazioni ufficiali:

BENFICA (4-3-3): 1 Mendes-Dudzinski; 2 Diogo Spencer, 4 J. Fonseca, 3 Gonçalo Oliveira, 5 Tiago Parente; 8 N. Felix, 6 Diogo Prioste (C), 10 Rafael Luis; 7 Joao Rego, 9 Gustavo Varela, 11 Ivan Lima. A disposizione: 12 Velickovic, 13 J. Conceicao, 14 Joao Veloso, 15 Gonçalo Moreira, 16 Rodrigo Rego, 17 Olivio Tomè, 18 Mustmaa. Allenatore: Pedro Valido.

INTER (4-3-3) 1Calligaris; 3 Miconi, 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 8 Di Maggio, 5 Bovo, 14 Berenbruch; 11 Spinaccè, 9 Sarr (C), 10 Quieto. A disposizione: 12 Raimondi, 2 Aidoo, 4 Zanchetta, 7 Zarate Hidalgo, 16 Guercio, 17 Vedovati, 18 Zuberek. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Andreas Argyrou Assistenti: Petros Petrou, Marios Dimitriadis Quarto ufficiale: Pedro Miguel Torres Ramalho