Primavera, Inter-Sampdoria 2-1 risultato finale: Di Maggio tiene accesa la speranza playoff

All'ultimo respiro: l'Inter batte in rimonta la Sampdoria e tiene ancora accesa la speranza di qualificazione ai playoff, distanti ora 3 punti a 2 giornate dalla fine della regular season. I nerazzurri vincono 2-1 grazie alle reti di Sarr, che replica immediatamente al vantaggio blucerchiato firmato Ivanovic, e di Di Maggio, che indovina la conclusione giusta al 90'. I ragazzi di Chivu, privo dei calciatori impegnati al Mondiale U20, conquistano un successo preziosissimo con orgoglio e caparbietà, dimostrando di non voler arrendersi fino all'ultimo minuto.

Inter e Sampdoria scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre scendono in campo accompagnate dalla terna arbitrale: Inter in classica maglia nerazzurra, Sampdoria in divisa bianca.

Prima occasione per l'Inter: Sarr spizza di testa e prolunga per Owusu, che si invola verso la porta della Sampdoria e calcia di sinistro, Tantalocchi manda in calcio d'angolo.

Sampdoria in vantaggio: calcio d'angolo profondissimo, sul secondo palo spunta Lotjonen che prolunga di testa per la zampata sotto misura di Ivanovic, che anticipa Kassama e insacca.

Curatolo entra in area di rigore dalla sinistra e mette in mezzo, allontana la difesa della Sampdoria.

Akinsanmiro recupero un ottimo pallone sulla tre quarti, subentra Kamate che però preferisce non calciare dal limite ma di allargare per un compagno: sfuma l'azione dell'Inter.

Pressione alta dell'Inter, che però non calcia in porta.

Sampdoria pericolosa: palla in profondità per l'accorrente Di Mario, il suo sinistro viene bloccato da Botis.

Cambio per la Sampdoria: entra Miettinen per Di Mario.

Due sostituzioni per la Sampdoria: dentro Pozzato e Leonardi per Malgrida e Uberti.

Non c'è più tempo! L'Inter batte 2-1 in rimonta la Sampdoria e tiene viva la speranza playoff.

Trentaduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 nel derby contro il Milan e priva di Zanotti, Fontanarosa, Esposito e Carboni (tutti convocati per il Mondiale U20), affronta la Sampdoria con l'obiettivo di vincere per tenere accese le ultime speranze di qualificazione ai playoff. Il tecnico nerazzurro ritrova Akinsanmiro a centrocampo, che prende il posto dello squalificato Martini. In difesa spazio a Pozzi sulla sinistra, davanti c'è Sarr nel tridente con Curatolo e Owusu. Tra i blucerchiati ben 4 ex: Cecchini Muller e Uberti titolari, Straccio e Peretti in panchina. Calcio di inizio alle ore 18.