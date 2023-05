Primavera, Milan-Inter 2-2 risultato finale: i nerazzurri buttano via la vittoria

Quinto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Chivu, che si fanno rimontare nonostante la superiorità numerica

Termina 2-2 il derby Primavera tra Milan e Inter. Occasione sprecata dai nerazzurri, che non riescono ad ottenere la quinta vittoria consecutiva nonostante siano passati due volte in vantaggio e abbiano giocato 20 minuti in superiorità numerica. Aggancio alla zona playoff mancato per i ragazzi di Chivu, che si portano momentaneamente a un solo punto dal sesto posto (Frosinone e Juventus devono però ancora giocare). Inizio di partita scoppiettante: l'Inter va avanti con un super gol di Esposito, pareggio immediato del Milan con Eletu, poi Owusu con un capolavoro riporta avanti i nerazzurri. Tutto questo quando non sono passati neanche 20 minuti. Gli ospiti attaccano a testa bassa e solo i pali (due, prima con Stankovic e poi con Esposito) tengono a galla i padroni di casa.

Milan 2-2 Inter

20:50 - 12 mag Non c'è più tempo: finisce 2-2 il derby Primavera tra Milan e Inter. 92' 20:47 - 12 mag Ci prova ancora l'Inter: mischia nell'area di rigore del Milan, Vasquez esce male, Andersen di testa manda alto. 90' 20:45 - 12 mag Concessi 4 minuti di recupero. 89' 20:43 - 12 mag Altri due cambi per l'Inter: entrano Pozzi e Berenbruch per Fontanarosa e Curatolo. 87' 20:43 - 12 mag Owusu cerca Sarr sul secondo palo, palla troppo lunga. 82' 20:37 - 12 mag Altro cambio per il Milan: esce uno stremato Cuenca, spazio ad Alesi. 81' 20:36 - 12 mag Cambio per l'Inter: entra una punta Sarr, per un difensore, Kassama. 79' 20:34 - 12 mag Inter a un passo dal gol: Andersen arpiona un pallone nell'area di rigore del Milan e calcia, tentativo che si spegne sul fondo per una questione di centimetri. 78' 20:33 - 12 mag Cambio per il Milan: dentro Simic, fuori El Hilali. 74' 20:30 - 12 mag Pareggio del Milan: erroraccio di Kassama che non controlla un pallone semplice, Sia ne approfitta e serve Cuenca, che da pochi passi non sbaglia. 73' 20:28 - 12 mag Altra ammonizione per il Milan, entrata molto dura di Cuenca su Fontanarosa. 72' 20:28 - 12 mag Milan in 10: Owusu scappa ancora a Casali, che non può far altro che fermarlo fallosamente. Seconda ammonizione e cartellino rosso per il difensore rossonero. 70' 20:25 - 12 mag Sostituzione Milan: esce Stalmach, entra Sia. 69' 20:24 - 12 mag Che occasione per il Milan: cross profondo dalla sinistra, sul secondo palo spunta Cuenca che tocca in spaccata, Stabile è sulla traiettoria e spazza via. 65' 20:20 - 12 mag Owusu semina ancora il panico tra la difesa del Milan, che si salva in qualche modo. 64' 20:18 - 12 mag Cuenca cerca El Hilali a centro area, il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Botis. 63' 20:17 - 12 mag Calcio di punizione per l'Inter: ci prova Esposito, conclusione che mette i brividi a Vasquez. 62' 20:17 - 12 mag Doppio cambio per l'Inter: entrano Di Maggio e Andersen per Martini e Kamate. 61' 20:16 - 12 mag Owusu è incontenibile, Casali lo ferma come può ma rimedia un cartellino giallo. 60' 20:15 - 12 mag El Hilali entra in ritardo su Kassama, ammonito il numero 10 del Milan. 59' 20:14 - 12 mag Problema fisico per Cuenca, l'Inter mette fuori il pallone. 55' 20:10 - 12 mag Ancora Inter: accelerazione di Owusu, palla di Curatolo che prova a servire di prima intenzione Esposito a centro area, si salva la difesa del Milan. 54' 20:09 - 12 mag Azione travolgente dell'Inter, Curatolo trova Kamate, il suo sinistro termina a pochi centimetri dalla traversa. 48' 20:03 - 12 mag Chance per il Milan: Cuenca punta Fontanarosa, converge sul sinistro e lascia partire una conclusione che sfiora il palo. 47' 20:02 - 12 mag Punizione dalla lunghissima distanza di Coubis, nessun pericolo per Botis. 20:02 - 12 mag Comincia la ripresa di Milan-Inter, si riparte con gli stessi 22 del primo tempo. 19:47 - 12 mag Finisce senza recupero il primo tempo di Milan-Inter: nerazzurri in vantaggio con il punteggio di 1-2. 45' 19:45 - 12 mag Curatolo si invola verso la porta del Milan, Coubis usa il fisico e lo ferma. 41' 19:44 - 12 mag Altro palo dell'Inter! Tiro di Esposito, deviazione che beffa Vasquez, palla sul montante destro della porta del Milan. 39' 19:39 - 12 mag Siluro di Stankovic dalla distanza, palla che si stampa sul palo! Inter a un passo dal terzo gol. 35' 19:37 - 12 mag Kamate allarga sulla destra per Curatolo, ma si alza la bandierina del guardalinee. 30' 19:30 - 12 mag Ancora Inter: incursione di Fontanarosa, tocco per Martini, il suo sinistro termina sull'esterno della rete. 29' 19:29 - 12 mag Si rivede in avanti il Milan: Curatolo allontana male e serve involontariamente Zeroli, la sua conclusione dalla distanza è potente ma non precisa. 27' 19:26 - 12 mag El Hilali prova a sgusciare all'interno dell'area di rigore dell'Inter, ma si porta la palla fuori dal campo. 25' 19:25 - 12 mag Occasione per l'Inter: break offensivo di Kamate, che ruba palla e si invola in solitaria. Palla sulal sinistra per Owusu, tocco di prima per lo stesso Kamate che calcia e sfiora la traversa. 23' 19:23 - 12 mag Stankovic rischia un clamoroso autogol, la palla finisce in calcio d'angolo. 22' 19:22 - 12 mag Inserimento centrale di Stalmach, il suo colpo di testa termina abbondantemente alto sopra la traversa. 19' 19:20 - 12 mag GOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! OWUSUUUUUUUU!! Il numero 30 nerazzurro riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro a giro che non lascia scampo a Vasquez! 17' 19:17 - 12 mag Martini stende Eletu, ammonito. 16' 19:16 - 12 mag Pareggio del Milan: Bozzolan sfonda sulla sinistra, palla arretrata per Eletu che controlla e dal limite batte Botis con un preciso mancino. 13' 19:13 - 12 mag Stalmach cade all'interno dell'area di rigore dell'Inter, l'arbitro è a pochi passi e lo amminisce per simulazione. 11' 19:11 - 12 mag GOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! ESPOSITOOOOOO!! Cross dalla sinistra di Fontanarosa, torre di Curatolo, a centro area arriva Esposito che calcia al volo e butta giù la porta! 8' 19:08 - 12 mag Sventagliata di Stankovic a cercare Owusu, chiude bene Casali. 6' 19:05 - 12 mag Prova a farsi vedere Owusu, blocca senza problemi Vasquez. 5' 19:04 - 12 mag Eletu cerca in profondità Traore, Botis smanaccia e manda in corner. 2' 19:03 - 12 mag Prova subito a farsi pericoloso il Milan, ma la conclusione di Cuenca è fuori misura. 19:00 - 12 mag Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Milan. 18:57 18:59 - 12 mag Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Milan in classica maglia rossonera, Inter in divisa da trasferta.

Nella ripresa la formazione interista rimane in controllo del match, sfiora più volte la rete del tris ma non concretizza. I ragazzi di Abate sbandano, rimangono in 10 per l'espulsione di Casali, ma un erroraccio di Kassama spalanca la porta a Cuenca che da due passi batte Botis. Nel finale il Milan si chiude in difesa, l'Inter prova il tutto per tutto ma non basta.

Trentunesima giornata del campionato Primavera: è ancora tempo di derby di Milano, con l'Inter di Chivu (reduce da quattro successi consecutivi e ora a soli 2 punti di distacco dalla zona playoff) che affronta il Milan allenato da Abate. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Carboni (già in Argentina per il Mondiale U20) e degli squalificati Zanotti e Akinsanmiro: davanti a Botis linea a 4 con Dervishi, Kassama, Stabile e Fontanarosa; in cabina di regia gioca Stankovic, con Martini e Kamate ai suoi lati, davanti spazio al tridente Owusu-Esposito-Curatolo. Tra i rossoneri c'è il portiere classe '98 Vasquez. Calcio di inizio alle ore 19.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN (4-3-3): 20 Vasquez; 91 Casali, 2 Coubis (C), 6 Nsiala, 3 Bozzolan; 16 Stalmach, 22 Eletu, 18 Zeroli; 27 Cuenca, 10 El Hilali, 11 Traore. A disposizione: 24 Bartoccioni, 69 Nava, 5 Simic, 7 Alesi, 8 Gala, 17 Foglio, 31 Andrews, 54 Malaspina, 61 Sia, 73 Paloschi, 80 Longhi, 97 Bartesaghi. Allenatore: Ignazio Abate.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 7 Martini, 4 Stankovic, 14 Kamate; 22 Curatolo, 23 Esposito (C), 30 Owusu. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Tommasi, 8 Grygar, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 24 Andersen, 25 Biral, 26 Nezirevic, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 34 Berenbruch, 38 Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Niccolò Turrini Bonacina. Assistenti: Ferrari - Torresan.