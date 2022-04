Primavera, Inter-Spal 3-1 risultato finale: nerazzurri momentaneamente in vetta!

Trendicesimo risultato utile consecutivo per i nerazzurri di Chivu: in gol Hoti nel primo tempo e doppietta di Casadei nella ripresa

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Spal in maglia biancazzurra.

Attacca l'Inter sulla sinistra: Fabbian allarga per Carboni, palla insidiosa in mezzo, Magri manda in calcio d'angolo.

Si fa vedere la Spal: Ellertsson prova la botta dalla distanza, il suo tiro diventa un assist per Borsoi, ma il suo tentativo con il piede debole è un passaggio per Botis.

Punizione dalla tre quarti per la Spal, Botis smanaccia e manda la palla in corner.

Cross velenoso dalla sinistra di Carboni che per poco non sorprende Magri: angolo per l'Inter.

Inter a un passo dal gol! Solito cross dalla sinistra di Carboni, solito inserimento a centro area di Casadei che in tuffo e in torsione colpisce di testa, super parata di Magri!

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! HOTIIIIII!! Calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Peschetola, a centro area svetta Hoti che di testa non lascia scampo a Magri!

Altra chance per l'Inter: Carboni taglia dentro al campo e verticalizza per Peschetola, che punta l'avversario ma si lascia cadere. L'arbitro lascia correre.

Altra occasione per l'Inter: perfetto il filtrante di Casadei per Fabbian, il diagonale del numero 14 nerazzurro viene fermato ancora una volta da un ottimo Magri.

Pareggio della Spal: punizione dalla tre quarti battuta profonda da Puletto, sul palo lontano spunta Nador che mette in mezzo, Ellertsson da due passi non può sbagliare.

Occasione per la Spal: Orfei accelera sulla sinistra e mette in mezzo, palla che arriva a Wilke, il suo mancino non trova lo specchio della porta.

Sfortuna per Iliev, costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto entra Abiuso.

Angolo dalla sinistra per l'Inter, sul secondo palo arriva Jurgens che rimette in mezzo, allontana la difesa della Spal.

Ultimi cambi per l'Inter: Chivu richiama Sangalli e Jurgens, minuti finali per Cecchini Muller e Grygar.

Tredicesimo risultato utile consecutivo per l'Inter, che batte 3-1 la Spal e aggancia momentaneamente la testa della classifica, in attesa del risultato della Roma (che domenica ospita il Cagliari)

Trentaduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, in serie positiva da 12 partite e già matematicamente qualificata per i playoff scudetto, ospitano al Suning Youth Development Centre la Spal, reduce da 5 sconfitte consecutive e già retrocessa. Il tecnico nerazzurro opera 4 cambi rispetto all'ultima gara: dentro Cortinovis e Franco Carboni in difesa, Sangalli in cabina di regia e Peschetola sulla tre quarti al posto di Moretti, Fontanarosa, Grygar e Valentin Carboni, tutti inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 17.