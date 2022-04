Primavera, Torino-Inter 0-2 risultato finale: nerazzurri matematicamente ai playoff

Dodicesimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Chivu: contro i granata decidono Jurgens e Zuberek

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Torino in classica divisa granata, Inter in maglia bianca.

Occasionissima per l'Inter: combinazione tutta di prima tra Jurgens e Fabbian, palla per Zuberek che viene fermato a pochi centimetri dalla linea di porta da uno strepitoso intervento in scivolata di Angori.

Gol annullato per fuorigioco all'Inter: lancio in profondità con i giri giusti di Fontanarosa, Jurgens non sbaglia davanti a Milan, ma si alza la bandierina del guardalinee.

Non si ferma più l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra vince 0-2 sul campo del Torino, conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo e ottiene matematicamente il pass per la post season con 3 giornate di anticipo. Grande prova di personalità e determinazione da parte della formazione interista, che si impone su un campo reso pesante dalla pioggia confermando i passi in avanti compiuti negli ultimi mesi, nonostante i ben 7 cambi nell'undici iniziale rispetto alla gara di lunedì contro il Lecce. Partita subito in discesa per i nerazzurri, che passano in vantaggio dopo meno di 3 minuti con Jurgens, al sesto centro stagionale. Il Torino prova a riorganizzarsi e a caercare la via del pareggio, ma la difesa nerazzurra controlla senza affanni.