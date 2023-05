LIVE Primavera, Napoli-Inter 0-1: girata di testa di Sarr, nerazzurri in vantaggio!

Ultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo per 5-0 contro il Cesena ma ormai matematicamente fuori dai playoff, chiude la sua stagione affrontando in trasferta il Napoli, terz'ultimo e costretto a passare dai playout per evitare la retrocessione. Una partita senza interessi di classifica, ma sempre affascinante e prestigiosa. Il tecnico nerazzurro ritrova Iliev, che torna in campo da titolare a quasi due mesi dall'ultima volta. Con lui in attacco ci sono Owusu e Sarr. In difesa, davanti a Botis, si rivede Nezirevic, che compone la linea a 4 con Kassama, Matjaz e Pelamatti. A centrocampo spazio a Grugar in cabina di regia, con Martini e Kamate ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.