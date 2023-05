Primavera, Inter-Cesena 5-0 risultato finale: i nerazzurri non mollano il sogno playoff

Nessun problema per i ragazzi di Chivu: in gol Curatolo e Sarr nel primo tempo, Kamate, Bovo e Biral nella ripresa

L'Inter di Chivu sbriga senza problemi la pratica Cesena e vince l'ultima gara casalinga della regular season, mantenendo così ancora accesa la fiammella della speranza di agguantare i playoff. Tutto facile per la Primavera nerazzurra, che si regala una domenica di festa contro un avversario già da tempo retrocesso e ormai senza motivazioni. Seppur senza ben 10 elementi tra ragazzi impegnati al Mondiale U20, convocati in Prima Squadra ed infortunati, l'Inter parte forte e sblocca il punteggio con Curatolo, che dopo 5 minuti trasforma un calcio di rigore. I nerazzurri sono in totale controllo e raddoppiano prima della mezz'ora con Sarr.

Inter e Cesena scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo accompagnate dalla terna arbitrale: Inter in classica divisa nerazzurra, Cesena in maglia bianca.

L'arbitro fa osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

Owusu allarga sulla sinistra per Pelamatti, cross insidioso che mette in difficoltà Veliaj, sul secondo palo arriva Curatolo che sbaglia però il controllo.

GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! SARRRRRRRR!! Bella azione corale sulla destra, Kamate accelera, entra in area e serve a rimorchio Sarr, che di piatto non può sbagliare!

Tripla sostituzione per il Cesena: entrano Carlini, Ghinelli e Guidi per Rossi, Sulianj e Balde.

Grygar appoggia per Iliev, che tenta il destro a giro dalla distanza: conclusione deviata, angolo per l'Inter.

Altro cambio per il Cesena: entra Campedelli per Lilli.

Tiro dalla distanza di Polli, Botis respinge non benissimo ma si riscatta sul successivo tentativo di tap in di Denes.

Ultimo cambio per l'Inter: esordio per il portiere classe 2006 Tommasi, esce Botis.

Calcio di rigore per l'Inter: Ferretti trattiene per la maglia Sarr, l'arbitro indica il dischetto.

Non c'è più tempo! L'Inter batte il Cesena 5-0 e tiene accesa la fiammella della speranza per i playoff!

Penultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo in rimonta contro la Sampdoria, si gioca le ultime chance di qualificazione ai playoff ospitando il Cesena, fanalino di coda e già da tempo retrocesso. Tante assenze per Chivu, costretto a fare a meno di ragazzi impegnati al Mondiale U20 (Zanotti, Fontanarosa, Carboni ed Esposito), altri convocati in Prima Squadra (Stankovic e Akinsanmiro) e infortunati (Zuberek, Stabile, Di Pentima, Calligaris e Zefi). A centrocampo si rivede dal primo minuto Grygar, chance da titolare anche per Pelamatti. Calcio di inizio alle ore 11.