Primavera, Sampdoria-Inter formazioni ufficiali: torna V. Carboni, turnover per Chivu

Ultima giornata di campionato per la formazione nerazzurra: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Ultima giornata della regular season del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 nel derby contro il Milan e in serie positiva da 14 turni, cerca contro la Sampdoria il punto necessario per blindare il secondo posto in classifica che vale l'accesso diretto alle semifinali scudetto. Il tecnico nerazzurro presenta ben 5 novità di formazione rispetto all'ultima gara: tornano in campo dal primo minuto Rovida in porta, Dervishi, Moretti e Fontanarosa in difesa e Valentin Carboni sulla trequarti. Centrocampo tipo con Casadei e Fabbian ai lati di Sangalli, in avanti conferma per Jurgens. Calcio di inizio alle ore 14.