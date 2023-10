Youth League, Inter-Benfica 1-1 risultato finale: secondo pareggio, non basta Berenbruch

Secondo pareggio consecutivo in Youth League per l'Inter, che contro il Benfica si deve accontentare di un punto. Vittoria sfumata nel finale per la Primavera nerazzurra, protagonista di una prova di sacrificio e di grande attenzione. Passano subito in vantaggio i ragazzi di Chivu: Berenbruch ruba palla a Diogo Prioste, si invola verso la porta avversaria e batte Velickovic con un sinistro chirurgico sul primo palo. L'Inter gioca bene, sfiora il raddoppio con Kamate e contiene senza eccessivi patemi il palleggio dei portoghesi.