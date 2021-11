LIVE Primavera, Sassuolo-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Nona giornata di campionato, calcio di inizio alle ore 13. Segui su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Il Sassuolo attacca sulla sinistra con Macchioni, Cecchini Muller chiude in scivolata e mette la palla in calcio d'angolo.

Peschetola entra in area di rigore e viene steso da un avversario, ma per l'arbitro non c'è rigore.

Archiviata la sosta per le Nazionali, riprende anche il campionato Primavera con la nona giornata: l'Inter di Chivu è di scena sul campo del Sassuolo di Bigica. I nerazzurri, reduci dal ko interno contro la Roma, tornano al 4-3-2-1: in difesa, davanti a Rovida, spazio a Silvestro e Carboni sulle fasce, con l'inedita coppia Hoti-Matjaz in mezzo. In cabina di regia Cecchini Muller, con Casadei e Grygar ai suoi lati, davanti Peschetola e Owusu in appoggio ad Abiuso. Calcio di inizio alle ore 13.