LIVE Primavera, Sassuolo-Inter 0-0: traversa di Lavelli, che palla di Zouin!

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta per tornare in campo: i nerazzurri di Zanchetta saranno di scena sul campo del Sassuolo di Bigica nel big match della trentunesima giornata di campionato. Due squadre appaiate al secondo posto in classifica a quota 60 punti, uno in meno della capolista Roma. Il tecnico interista ritrova Motta sulla corsia di sinistra, in mezzo alla difesa conferma per Maye al fianco di Re Cecconi con Alexiou e Cocchi inizialmente in panchina. Nel tridente offensivo rientra De Pieri, con lui Lavelli e Zouin. Calcio di inizio alle ore 13.