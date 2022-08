Primavera, Torino-Inter formazioni ufficiali: prima da titolare per Esposito

I nerazzurri di Chivu cercano la prima vittoria in campionato: segui la diretta dell'incontro su Fcinter1908

Terza giornata del campioato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, ancora a secco di vittorie e reduce dal pareggio interno contro il Cagliari, affronta in trasferta il Torino, a punteggio pieno dopo due gare e fresco di successo sul campo dell'Atalanta. Il tecnico nerazzurro conferma 10/11 della squadra vista sabato: l'unica novità è rappresentata da Esposito (alla prima in assoluto da titolare con l'Under 19) al centro dell'attacco al posto dell'infortunato Zuberek. Tra i granata spazio dal primo minuto per l'ex Jurgens. Calcio di inizio alle 16:30.