Torino-Inter alle 15.00: Conte a caccia dell’ottava vittoria in campionato

I nerazzurri affronteranno il Torino per mantenere il passo in classifica in attesa della sfida tra Milan e Napoli di questa sera

Redazione1908

TORINO - Contro il Torino di Davide Nicola l'Inter di Antonio Conte è alla ricerca del passo da capolista e dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri dovranno fare a meno di Vidal e Kolarov con Eriksen in forse fino all'ultimo. Il danese, oramai punto fermo dell'undici titolare di Conte, ha accusato un leggero fastidio al ginocchio ma ieri si è allenato regolarmente con i compagni di squadra. Potrebbe essere Gagliardini il sostituto dell'ex Tottenham ma un recupera lampo non è da escludere. Il Torino dal canto suo vuole abbandonare i bassifondi della classifica visto la delicata situazione in cui versa la società granata.

Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00