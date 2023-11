Youth League, Salisburgo-Inter 1-1 risultato finale: non basta il super gol di Berenbruch

Non basta una delle migliori prestazioni stagionali all'Inter Primavera per conquistare la prima vittoria in Youth League: i nerazzurri pareggiano 1-1 sul campo del Salisburgo e, complice il successo della Real Sociedad contro il Benfica, scivolano all'ultimo posto del girone D con 3 soli punti conquistati in 4 partite. La qualificazione agli ottavi di finale, seppur ancora possibile, si fa ora terribilmente difficile. Chivu presenta un 4-4-2 atipico, con Di Maggio e Berenbruch estterni di centrocampo e la coppia d'attacco composta da Sarr e Zuberek.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Salisburgo in maglia nera, Inter in divisa bianca da trasferta.

Atiaboumette subito la palla in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Che occasione per il Salisburgo! Palla arretrata per Paumgartner, che tutto solo spara altissimo da ottima posizione.

Ammonizione ingenua per Matjaz, che si porta via il pallone e ritarda la battuta di un calcio di punizione per il Salisburgo.

Subito un cambio per l'Inter: Miconi non ce la fa, al suo posto c'è Aidoo.

Doppia sostituzione per il Salisburgo: entrano Daghim e Leitner per Verhounig e Schuster.

Ancora Inter a un passo dal gol! Contropiede nato da una ripartenza di Matjaz, palla per Berenbruch sulla sinistra che cerca il taglio di Sarr, provvidenziale la chiusura di Žiković in scivolata che rischia di beffare il suo portiere.

GOL DEL SALISBURGO: Sadeqi raccoglie una respinta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, controlla e calcia, Calligaris si vede spuntare la palla all'ultimo e non può far nulla.

Cambio per il Salisburgo: entra Hussauf per Atiabou.

Ultimo cambio per l'Inter: entra Quieto per Di Maggio.

Ritmi subito alti, con due squadre propositive e alla costante ricerca del gol. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara si accende nella ripresa: il Salisburgo passa in vantaggio nel momento migliore dell'Inter grazie a un tiro dal limite dell'area di Sadeqi, ma i nerazzurri non ci stanno a perdere e trovano il pareggio con un capolavoro di Berenbruch, che rientra sul destro (il piede "debole") e disegna un arcobaleno che lascia di sasso Hamzic.

Quarta gara del girone D di Youth League per l'Inter di Chivu, che affronta il Salisburgo con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale in Europa e riaprire il discorso qualificazione alla prossima fase. La Primavera nerazzurra scende in campo con qualche novità fra modulo e interpreti: niente 4-3-3, ma uno schieramento più "fluido", con Di Maggio e Berenbruch a svariare alle spalle della coppia d'attacco composta da Sarr e Zuberek. In porta Calligaris, in difesa spazio a Miconi e Motta sugli esterni con Stante e Matjaz centrali, in mezzo al campo la diga formata da capitan Stankovic e Bovo. Calcio di inizio alle ore 14:30.