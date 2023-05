Abodi: “Patteggiamento Juve? Si faccia tesoro di questa esperienza e…”

"Il patteggiamento per la Juventus era nelle possibilità e si è rispettata la norma sportiva, con le opportunità che dava. Io valorizzo la serenità cercando di far tesoro dell'esperienza. Quanto successo deve indurci a operare, ognuno nel rispetto dei ruoli, per fare in modo che lo sport e il calcio in particolare sia sempre più credibile agli occhi di chi vuole una competizione corretta da tutti i punti di vista, in campo e fuori". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'incontro con la Federginnastica.