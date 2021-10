Adani: “Juve-Roma è più importante per i bianconeri. Allegri? Mi sarei aspettato che…”

Lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport da Lele Adani in merito a Juventus-Roma, in programma stasera

Lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport da Lele Adani in merito a Juventus-Roma, in programma stasera:

«Andiamoci piano. In sfide così equilibrate è difficile che per 90’ una squadra tenga il pallino del gioco e l’altra stia chiusa. Ma di certo c’è più ricerca tra i giallorossi, almeno nelle intenzioni. Però stiamo attenti alla crescita della Juve: il secondo tempo contro il Toro è stato il migliore della stagione. Mi sembra che i bianconeri abbiano ritrovato lo spirito del loro allenatore, mettendo più pressione ai portatori palla avversari e questo facilita anche la fase offensiva, con transizioni rapide, proprio quelle che la Roma ha sofferto di più nelle prime giornate di campionato».

«Cominciamo da cosa non deve fare: stare troppo bassa, per non rendere troppo ampia la porzione di camp oda coprire per gli attaccanti. Se Chiesa deve sempre partire da 60 metri, poi è logico