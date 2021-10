Cassano: “Juventus, che delusione: squadra senza idee e identità. Allegri…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Juventus e di Allegri

"La Juve ha meritato col Chelsea e col Torino. Basterà per arrivare dove? Terzo o quarto forse sì. La Juve è la squadra che mi ha deluso di più finora, non ha idee, gioca male. Basta che vinci contro Tuchel e via con 'Tuchel deve andare a lezione da Max, la Juve è tornata' e così via. La Juve rischia di non arrivare tra le prime quattro: tutti stiamo andando avanti, il Toro ha fatto un grande primo tempo senza creare occasioni particolari. La Juve non può giocare questo calcio, 50 metri dalla propria porta. Puoi essere la Samp, il Genoa e ok: la Juve non può fare questo tipo di calcio. Non ha un'idea, un'identità, tutti dietro la linea della palla e difendere. E infatti non hai preso gol tra Torino e Chelsea. Poi a maggio può vincere ma gioca alla carlona, non lo so questo".