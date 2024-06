"Fonseca è un buon allenatore anche per la valorizzazione e la crescita dei giovani", sostiene Demetrio Albertini

"Fonseca? La società sceglie l'allenatore, facciamo sempre paragoni col suo passato alla Roma. Il lavoro di un allenatore va vissuto nel quotidiano, se hanno scelto Fonseca sarà giusto per gli obiettivi prefissati. E' un buon allenatore anche per la valorizzazione e la crescita dei giovani, ha raggiunto gli obiettivi ma non basta l'allenatore, servono i giocatori"