Gaetano Oristanio non sarà riscattato dal Cagliari nonostante una stagione comunque positiva in Sardegna

Nonostante un buon campionato, chiuso con 25 presenze, 2 gol e un assist, il Cagliari ha deciso di non riscattare Gaetano Oristanio dall'Inter per la cifra già pattuita attorno ai 4 mln di euro. A confermarlo è il Corriere dello Sport:

"I sardi hanno confermato la volontà di non riscattare alla cifre fissate (4 milioni di euro) Gaetano Oristanio (21). L’operazione potrebbe essere effettuata quindi solo con uno sconto, ma per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter non mancano comunque le offerte"