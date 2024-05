Allegri: “Le finali non le giocano tutti. Il nostro obiettivo era la Champions e ci siamo”

COPPA ITALIA - "L'obiettivo principale è che la Juve partecipi di nuovo alla Champions l'anno prossimo. Sembra un obiettivo molto piccolo, ma ci sono momenti in cui se non puoi vincere, devi avere un tesoretto da dare alla società per costruire. Domani è una finale. Partecipare a questi eventi non è roba da tutti. Sfavoriti? Noi ci sentiamo in grado di giocare questa finale, con grande rispetto per l'Atalanta. Le partite poi vanno vinte sul campo e in un attimo tutto si può rovesciare a favore o contro. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa questa Coppa Italia".