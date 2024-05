Sono giorni chiave per il futuro societario dell'Inter: il 20 maggio scadrà la possibilità per Steven Zhang di saldare il finanziamento concesso nel 2021 dal fondo Oaktree e il presidente nerazzurro lo farà attraverso un nuovo prestito, questa volta dal fondo Pimco. Si legge su La Verità: "Il fondo specializzato negli investimenti a reddito fisso garantirà alla famiglia Zhang, che controlla l'Inter attraverso la lussemburghese Great Horizon sarl, circa 430 milioni da restituire entro il 2027 per ripagare Oaktree ed evitare di perdere l'Inter. I termini finanziari non sono in discussione, restano da definire, secondo quanto risulta alla Verità, alcune opzioni che riguardano l'ingresso di un nuovo acquirente. L'operazione (in gergo si tratta di un bridge to disposal) è un finanziamento finalizzato alla cessione dell'Inter: ti presto i soldi avendo delle certezze che stai per cedere il club. Messa in soldoni: ti presto i soldi perché mi hai convinto che mi saranno restituiti attraverso la vendita dell'asset. Non un grande attestato di fiducia verso le disponibilità del presidente Steven Zhang, ma tant'è".