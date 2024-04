«Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, stanno facendo una buona stagione e mi spiace per il black-out che abbiamo avuto». Massimiliano Allegri, dopo la vittoria per uno a zero contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. «Noi abbiamo grande rispetto per la squadra avversaria, lavoriamo sui nostri limiti e in questo momento sicuramente conta il risultato. Lavoriamo per migliorare, per cercare di trovare un gioco migliore e non far tirare in porta gli avversari, a volte non ci riusciamo ma ai ragazzi non posso rimproverare niente».