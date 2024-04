Il calciatore scelto per la sua affidabilità ma anche per i tre assist consecutivi con Bologna, Napoli ed Empoli

È Alessandro Bastoni il LeoVegas.News Player of the Month del mese di marzo. I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 95 come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.