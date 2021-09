Juve, Allegri: “Szczęsny, il valore non si perde. Equilibrio nelle sconfitte e nelle vittorie”

L'allenatore ha parlato dopo la partita contro il Malmoe e si è riferito anche al momento no in campionato

«In CL era un debutto e non era semplice e venivamo da un momento non facile. Non potevamo lasciare punti per strada. Nel secondo tempo dovevamo evitare i contrasti e gestire meglio la palla. Arrivavamo in ritardo sulla pressione avanti. Oggi hanno giocato tre centrocampisti che non avevano mai giocato insieme, serve tempo, risultati dalla nostra parte e i ragazzi si devono conoscere. Rabiot è un motore straordinario, non sa manco lui le potenzialità che ha, sta crescendo di condizione. Dybala, Morata, Locatelli un bilancio? Szczęsny ha fatto una bella partita, una palla più difficile di quella di sabato l'ha tirata via. Il valore è quello lì e non si perde, a volte vanno le cose storte e in certe gare paghi a caro prezzo. Arriva il Milan? Sono competizioni diverse. Il Milan è in forma, gioca da due anni assieme, è in una fase d'entusiasmo. Noi non abbiamo preso gol ed è positivo ma dobbiamo avere equilibrio nelle sconfitte e nelle vittorie».