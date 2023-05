EL, Allegri: “Bisogna essere fiduciosi, c’è voglia di arrivare in finale”

L'allenatore della Juve ha anche aggiunto: «Le semifinali si vincono o pareggiano con qualità diverse dal gioco? Quando si arriva a queste gare sono equilibrate. Loro sono esperti e non escono mai dalla partita. Forse dovevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri, i quattro davanti loro correvano come forsennati. Il VAR? Non ho mai eccepito su quello che fanno gli arbitri. La squadra è rimasta in campo, poteva esserci nervosismo e uscire dalla partita per quell'episodio ma non è successo. Abbiamo già dato abbastanza su episodi non favorevoli, fa parte del gioco, bisogna stare zitti e lavorare, poi decideranno loro se era rigore o meno su Rabiot, Bisogna essere fiduciosi, la voglia di arrivare in finale c'è».