Allegri: “Tanti 10 punti dal quarto posto. 50 punti fatti sul campo. Per la CL…”

«Pogba e Chiesa insieme per dare la scossa? No mi servivano giocatori freschi in quel momento. E poi devo centellinare le forze. La Lazio ha 45 punti, ad una media di 2 punti a partita e ne mancano 14, servono 73 punti e un girone di ritorno straordinario. Andiamo un passo alla volta, secondo me a 73 punti si entra in zona CL. stasera abbiamo incassato gol che noi non dobbiamo prendere assolutamente. L'importante sarà giocare di squadra, servirà la pazienza del secondo tempo di stasera per trovare i gol, bisogna adattarsi alle partite e capirle. Il ritorno di Pogba? Bel rientro per noi, lo volevamo da tempo, siamo contenti».