Serie A, il Toro ci prova ma la Juve vince: 4-2. Bremer segna ed esulta

Era iniziata in salita per la Juventus. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio il Torino era passato in vantaggio con Karamoh che aveva segnato raccogliendo un cross dalla destra. Il pari dei bianconeri era arrivato attorno al quarto d'ora con Cuadrado che aveva sfruttato una deviazione di Rodriguez. Al 43esimo Sanabria aveva raddoppiato per i granata, ma i bianconeri avevano risposto nei minuti di recupero del primo tempo con Danilo. Sul punteggio di due a due le squadre avevano guadagnato gli spogliatoi e fino a lì è stato un derby scoppiettante.