Allegri insiste: “Scudetto? 2 punti dall’Inter un orgoglio, ma obiettivo Champions”

Per Massimiliano Allegri l’obiettivo della sua Juventus è la Champions League. Non parla di scudetto in conferenza alla vigilia del Monza: “Ottimismo di Rabiot sullo scudetto? Io in spogliatoio non ci entro, è sacro. Il desiderio più importante deve essere la partita di domani. Non scordiamoci che rimanere fuori dalla Champions quest'anno è stato un danno tecnico ed economico. Noi abbiamo il dovere di costruire un'annata per tornare all'obiettivo minimo: giocare la Champions l'anno prossimo. Domani voglio vedere la Juve delle prime 13 giornate. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, ci vuole grande rispetto per tutti e dobbiamo giocare sempre da squadra come fatto finora. Noi guardiamo la quinta, bisogna scappare da chi c'è dietro e non guardare davanti. Resta motivo di orgoglio essere a 2 punti dall'Inter, ma bisogna guardare dietro perché nel calcio le cose cambiano in fretta. Non bisogna mantenere, ma migliorare di giorno in giorno".