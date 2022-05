Arrivabene: “Perdere scudetto è sempre rammarico. Obiettivo CL centrato. Pogba…”

Le parole del direttore generale della Juve, ai microfoni di Skysport, prima della sfida con la Lazio

Eva A. Provenzano

Il dg della Juventus, Arrivabene, ha parlato prima della sfida con la Lazio ai microfoni di Skysport:

La Juventus è quarta, obiettivo soddisfacente?

Consideriamo lo scorso anno. Siamo riusciti a centrare il quarto posto all'ultima giornata grazie al risultato di un'altra squadra. Considerando che si sta lavorando con la squadra e l'obiettivo della ricostruzione era tornare in CL, ci siamo qualificati quindi obiettivo raggiunto.

-Nessun rammarico per nessun trofeo dopo 11 anni...

Se non vince lo scudetto rammarico ne hai eccome. Le partite vanno vinte e i campionati pure. In una situazione, con un cambio generazionale, si va a costruire. La vittoria conta sempre, in una fase di ricostruzione essere in CL è comunque una buona cosa. Quindi complimenti a Chiellini che oggi saluta noi e i tifosi della Juve.

-Oggi incontro con agente Pogba, notizie?

Resta un giocatore dello United, quindi rispetto a lui e club. I procuratori di Pogba sono quelli di Kean e Pellegrini, capita che ci si incontri. Soggetto non necessariamente Pogba, anzi non lo era per niente.

-Piano d'azione della Juve per centrare gli obiettivi?

La disponibilità deve essere sempre legata alla sostenibilità. Gli investimenti devono essere sostenibili. Come dico sempre, come quando abbiamo preso Vlahovic, quella mossa era per anticipare il mercato. La squadra sarà costruita in base alla sostenibilità e con un bilanciamento tra giocatori giovani e di esperienza.

-Occhio di riguardo per giocatori italiani?

Credo che l'introduzione di Miretti in prima squadra dia un segnale di valorizzazione dei giovani e se sono italiani meglio. Va considerato anche il livello sul quale vogliamo portare la squadra, nessuna preclusione per gli italiani, sarei contento, ma bisogna considerare i valori.

-Grande acquisto a centrocampo?

Sono d'accordo. Stiamo facendo le nostre valutazioni ma serve equilibrio tra i ruoli. Ma il discorso ci sta.

(Fonte: SS24)