Cuadrado: “Dybala, un fratello. Gli auguro che ovunque vada vinca tanto”

Le parole del calciatore colombiano a pochi minuti dall'ultima gara all'Allianz Stadium dell'argentino

Prima della partita contro la Lazio, Juan Cuadrado ha parlato di Dybala e a proposito del suo addio alla Juventus ha detto: «Con lui abbiamo vissuto tanto tempo insieme, per me è come un fratello, più di un amico. Il mio desiderio è che ovunque vada possa ancora vincere tante cose. Perché è un grande giocatore. Chiellini è un grande guerriero. Penso ai tanti momenti insieme e ti viene un po' di tristezza. Il calcio è così, a volte ci separano, speriamo di salutrli con una bella vittoria».