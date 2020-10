Il centrocampista del Milan, Bennacer, ha parlato prima della sfida nel derby contro l’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Skysport: «Partire da favoriti? È un derby ed è una partita importante per noi e per loro e dobbiamo vincere come in tutte le partite. Tre vittorie senza subire gol? Dobbiamo provare a non prendere gol anche stasera e a vincere segnare. Ibra negli ultimi giorni? Sta bene, è in forma ed è sempre lo stesso, come noi lo conosciamo».

(Fonte: SS24)