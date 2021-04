L'Atalanta non ha firmato la lettera inviata dagli 11 club a Dal Pino per chiedere una punizione per Juventus, Milan e Inter. Complici i molti affari di mercato...

Redazione1908

Undici club di Serie A (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) hanno scritto una lettera per chiedere al presidente della Lega Calcio di Serie A, Paolo Dal Pino, la convocazione in via d'urgenza di un'assemblea per analizzare i "gravi atti" portati avanti da Juventus, Milan e Inter con l'idea di una Superlega.

Il punto di Biasin

"L'Atalanta giustamente non firma una mazza, altrimenti a chi li vende i Conti, i Gagliardini, i Kessie, i Caldara, i Kulusevski ecc ecc grazie ai quali si è messa in tasca decine e decine e decine di milioni? Mica scemi", ha commentato Fabrizio Biasin.