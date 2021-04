Attacco Inter, via libera per il rinforzo a zero: “Conte lo vuole da un anno”

Uno dei reparti in cui l'Inter proverà a rinforzarsi in vista della prossima stagione è sicuramente l'attacco: gli aggiornamenti

Dopo aver esercitato l'opzione per prolungare il suo contratto per un'altra stagione, il Chelsea non cercherà di trattenere ancora Olivier Giroud a Stamford Bridge anche il prossimo anno. Il 35enne attaccante francese, in scadenza a giugno, è tornato ai margini della rosa dei Blues dopo l'arrivo di Tuchel in sostituzione di Lampard. Ecco perché l'ex Arsenal diventa un'occasione ghiotta a parametro zero. Anche per l'Inter, che ha più volte provato a portarselo a casa. Antonio Conte, dopo averlo allenato al Chelsea, infatti, gradirebbe ritrovarlo a Milano e lo insegue già dal 2020: