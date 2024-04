Nereo Bonato, ds del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter . «I risultati del week-end dimostrano che la lotta salvezza è per tante squadre e che stanno benissimo. Per noi ogni gara è un'opportunità a prescindere dal valore dell'avversario e lo score dell'Inter dice molto sul valore impressionante della squadra nerazzurra», ha sottolineato.

«Oristanio non c'è per la tonsillite e non potrà fare questa gara da ex a cui teneva molto. Credo che la forza del Cagliari sia il gruppo. Ranieri è stato sempre onesto e chi lavora bene in settimana ha la sua chance e le scelte di questa sera conferma che crede in tutti gli effettivi della rosa», ha concluso.