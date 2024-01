Braglia: “Milan, Pioli sa che il suo tempo è finito. Mourinho? Escludo che….”

"C'è da chiedersi se comanda il giocatore o la società. Dovrebbe esserci un'etica del giocatore, che non è che al minimo dolore deve chiamarsi fuori. Altrimenti finisce anche quel senso di appartenenza che deve esserci. Non ci sono più i giocatori di una volta. Io ho giocato anche con un dito rotto".

Dybala un po' come Chiesa? Che rischia di andare via dalla Juve?

"Per me uno come lui va rinnovato. Poi la Juve decida cosa farne. Non puoi perdere uno di quell'importanza. Chiesa vale molto di più di Dybala, rinnoverei più lui che l'argentino".