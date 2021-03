Bucchioni: “Juve, Ronaldo via in un caso. Rischiano anche Nedved e Paratici”

Il giornalista ha parlato di ciò che potrebbe accadere in casa bianconera al termine di questa stagione

A fine stagione potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione per la Juve. Ne ha parlato Enzo Bucchioni su TMW partendo dal futuro di Cristiano Ronaldo: "Ha voglia Nedved di dire che Ronaldo resterà. Lo vedete il portoghese in Europa League? Non scherziamo. E poi, soprattutto, prima di decidere Cristiano vorrà sapere che Juve nascerà, di sicuro non resterà in una squadra ancora più giovane e rinnovata di quella di oggi con un allenatore inesperto in panchina".