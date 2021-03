Inter, la permanenza di Lautaro ha risolto la vera preoccupazione di Conte

L'argentino è stato molto vicino al trasferimento al Barcellona ma ora pensa solo all'Inter

C'è stato un momento in cui i tifosi dell'Inter hanno seriamente temuto di perdere Lautaro Martinez . L'attaccante, finito nel mirino del Barcellona, era sicuramente orgoglioso delle lusinghe blaugrana e disposto a giocare al fianco del suo idolo Leo Messi. Per fortuna del popolo nerazzurro tutto è andato in frantumi e ora il Toro è pienamente concentrato sull'Inter.

Il Corriere dello Sport sottolinea: "Lautaro ad un certo punto voleva a tutti i costi andare al Barcellona. Il club nerazzurro non gli avrebbe chiuso le porte, a patto, però, che venissero soddisfatte le proprie condizioni. Dalla Catalogna non l’hanno mai fatto, perché non ne avevano le possibilità. Il “Toro” ci ha messo un po’ ad accettarlo, ma poi è ripartito alla grande, recuperando serenità anche grazie alla famiglia e alla recente paternità. Più che soddisfatto, ovviamente, Conte, la cui vera preoccupazione era come trovare sul mercato un adeguato sostituto dell’argentino. Non ce n’è stato bisogno e non ce ne sarà nemmeno in futuro, visto che mancano solo i dettagli per il rinnovo di contratto di Lautaro".