Carnevali: “Diverse richieste per Frattesi, non è stato facile trattenerlo”

A DAZN prima di Sassuolo-Milan, l’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato così verso gli ultimi giorni di mercato: “Trattenere Frattesi non è stato facile, abbiamo avuto alcune richieste, ma non volevamo smantellare la squadra. Non potevamo cambiare ancora di più, speriamo le scelte si possano portare risultati”, le sue dichiarazioni.