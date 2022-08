Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: turnover per Pioli

Sassuolo-Milan apre la 4ª giornata di Serie A. Tante novità fra i rossoneri con vista sul derby di sabato: Pioli fa turnover e schiera Florenzi, Kjaer, Pobega, Saelemaekers e Brahim Diaz dal 1'. Panchina iniziale per De Ketelaere. Il Sassuolo si affida alle certezze Pinamonti e Berardi in attacco e a Frattesi in mediana. Di seguito le formazioni ufficiali: