CorSera – Conte-Napoli ai dettagli. E con lui c’è anche Lukaku in arrivo

“L’operazione Conte va avanti spedita ma in totale riservatezza. Il Napoli e il tecnico leccese hanno raggiunto infatti anche l’intesa economica, l’ex Tottenham ha mostrato ragionevolezza rispetto all’ingaggio record per il club e ai bonus (6,5 a stagione contro gli 8 richiesti inizialmente), ma il d.s. Manna ha il difficile compito di mettere a punto un accordo preciso in ogni dettaglio da sottoporre a De Laurentiis che dovrà firmarlo. Per ora è stata inviata all’allenatore una proposta di contratto valida fino a giugno 2027, ma ci sono dettagli chiave ancora da limare: la gestione dei diritti di immagine, così come le clausole che Conte non vuole a favore del club. Siamo all’ultimo step, quello più complicato, vista la portata dell’operazione.