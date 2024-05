Le basi sono solide, Inzaghi lo sa e batterà su questo anche nell'incontro di domani con i nuovi vertici del club. Riuscire a non alterarle sarà già il più più grande acquisto verso il nuovo anno. Perché l'Inter, che dopo Istanbul aveva fatto il pieno di certezze, ne ha acquisite addirittura di nuove col passare dei mesi. Frattesi si è confermato titolare aggiunto, con la virtù più grande: riuscire sempre a farsi trovare pronto. La sfida sarà quella di vederlo insieme a Barella, proprio come ieri, in gare che magari richiederanno maggiore equilibrio e qualità in fase di palleggio. Con le maniche rimboccate, Davidino saprà sicuramente lavorare sui margini di cui dispone.

Chi probabilmente non avrà modo di farlo è Marko Arnautovic, mattatore nerazzurro al Bentegodi. La doppietta accresce soltanto il rammarico per ciò che poteva essere e, invece, non è stato per vari motivi. La sveglia dell'austriaco è suonata troppo tardi, sicuramente dopo che l'Inter ha già iniziato a guardare altrove. L'anno di contratto, per questo, è appiglio debole sul quale all'alba del mercato risulta difficile aggrapparsi.