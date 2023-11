Conte non ha mai nascosto di voler tornare alla Juventus: i fattori che lo rendono possibile

"In questo scenario mettiamoci dentro pure il “no” di ottobre al Napoli, nel momento in cui De Laurentiis s’è guardato attorno seriamente per sostituire Garcia, e quei contatti estivi con Gravina e la Federcalcio per sostituire Mancini in Nazionale. Antonio ha sempre messo due condizioni al suo ritorno in pista: gli piacerebbe allenare un club per lavorare quotidianamente e vorrebbe farlo non in corsa ma a bocce ferme, quando è possibile programmare le strategie e preparare fisicamente e mentalmente le squadre".