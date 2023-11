Alciato: “Sembrano esserci forti voci su un ritorno di Conte alla Juve”

L'ex allenatore nerazzurro non ha mai negato che un ritorno in bianconero gli piacerebbe: si intensificano le indiscrezioni su un rientro in Italia

Lui non ha negato che un matrimonio bis, se fosse un desiderio condiviso, potrebbe esserci. E allora il possibile ritorno di Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, sulla panchina della Juventus e nel campionato italiano sembra materializzarsi all'orizzonte. Nonostante Allegri, attuale allenatore bianconero, abbia un contratto con i bianconeri, di un altro anno oltre a quello in corso, nell'ambiente si parla di un rientro in Italia del tecnico.