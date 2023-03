De Laurentiis: “Tanti club con conti in rosso partecipano a Serie A come niente fosse”

Ospite dell'Università a Santa Maria Capua Vetere, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato degli obiettivi del suo club senza dimenticare di rifilare una battutina alle rivali. «Champions o scudetto? Mi auguro entrambi. Ma diciamolo in silenzio per non portarci iella da soli. Sono tifoso di questa squadra altrimenti non sarei rimasto 19 anni. E tifo per questa città e privilegio l'immagine di Napoli rispetto ad altre belle città italiane».