Il tribunale del Lussemburgo ha archiviato la causa sollevata da Elliott , ex proprietario del Milan , nei confronti di Blue Skye, la società di Salvatore Cerchione e Giuseppe D'Avanzo . Nel 2022 la loro società era proprietaria del 4.7% di Project RedBlack che allora era la controllante del club rossonero. E avevano denunciato proprio Elliott di aver ceduto a RedBird di Cardinale senza essere consultati e ricavandone quindi un danno economico. Elliott aveva controdenunciato la Blue Sky, ma "il tribunale del Lussemburgo ha ritenuto inammissibile la causa per "libellé obscur", (letteralmente "formulazione oscura"), addebitando al fondo di Paul e Gordon Singer le spese legali", come spiega il sito di La Repubblica.

Le vicende giudiziarie attorno al club rossonero - spiega lo stesso quotidiano - proseguono negli USA, in Lussemburgo e in Italia dove è in atto l'inchiesta della magistratura per i dubbi sul passaggio di proprietà del Milan da Elliott a Redbird.